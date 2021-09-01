В Самару привезли первые 550 тысяч доз вакцины от гриппа «Ультрикс Квадри»

Между прививкой от коронавируса и прививкой от гриппа должно пройти не меньше месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 31 августа 2021 года в Самарской области стартовала масштабная прививочная кампания от гриппа. В регион уже поступило более 550 тысяч вакцины «Ультрикс Квадри», которая предназначена для профилактики гриппа детям с 6 месяцев, а также подросткам и взрослым до 60 лет.

В рамках национального календаря профилактических прививок, вакцину будут ставить в первую очередь тем, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппов. В эту группу входят дети старше 6 месяцев, школьники, студенты колледжей и вузов, а также работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники. Также к категории риска относятся пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеванием сердечно-сосудистой системы, заболеваниями легких, а также с метаболическими нарушениями и ожирением.

Напомним, в Самарской области планируется охватить профилактическими прививками не менее 60% населения. Практика прошлого года доказывает эффективность прививок – в 2021 году в Самарской области не было выявлено ни одного случая заболевания гриппом.

Медики предупредили тех, кто собирается делать прививку от гриппа, что сделать это можно не раньше чем через месяц после вакцинации от коронавируса. Это позволит максимально защитить себя и своих близких от этих заболеваний.