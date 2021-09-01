В Тольятти в ДТП со скорой пострадал водитель «Лады Калины» и фельдшер

Авария произошло около 10:20 утра 1 сентября. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Утром, 1 сентября, в Тольятти на перекрёстке улиц Матросова и Лизы Чайкиной произошло столкновение машины скорой помощи и отечественной легковушки. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, в результате аварии пострадали два человека.

- По предварительным данным, машина скорой помощи двигалась по улице Лизы Чайкиной. Водитель проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «Лада Калина», - сообщили полицейские.

В результате аварии телесные повреждения получил 47-летний водитель «Лады» и 48-летняя женщина-фельдшер, которая находилась в карете скорой помощи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП, по результатам которой будет принято процессуальное решение.