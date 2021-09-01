Из Самары до Сызрани можно будет добраться за полтора часа

Дасточка полетит еще дальше

Маршрут "Ласточки" из Самары продлили до Жигулевска и Сызрани. Такое решение губернатор Дмитрий Азаров принял после шквала обращений от жителей, которые по достоинству оценили первую "Ласточку" до Тольятти. С 1 сентября скоростной поезд отправился до Жигулевска, с 4 сентября - по выходным - до Сызрани. В планах также развитие скоростного сообщения с Тольятти - этот вопрос губернатор обещал обсудить с руководством страны в Москве.

- Мы не оставляем вопрос и по скоростному железнодорожному сообщению между Самарой и Тольятти. Буквально на этой неделе будет специальное совещание с вице-премьером РФ по нашим перспективным масштабным проектам, в том числе в рамках получения бюджетных инфраструктурных кредитов, - отметил глава региона.

Теперь до Сызрани можно будет добраться за 1 час 40 минут - такого варианта до этого не предоставлялось. Электричка проводит в пути около трех часов, поездка по автомобильной дороге также занимает не меньше времени, при этом можно попасть в пробку около Тольятти.

Здесь мы подробнее писали о расписании новых электричек.

Доехать до Сызрани можно в 7.00 и 19.00 в субботу и в 16.00 в воскресенье. Обратно из Сызрани можно уехать по субботам и воскресениям в 9.00 и в 19.00 в воскресенье.