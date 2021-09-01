Прокуратура организовала проверку информации о незаконной свалке на Смышляевском шоссе в Самаре

Свалку нашли местные жители и обратились к регоператору. Фото: "ЭкоСтройРесурс"

Прокуратура Кировского района Самары организовала проверку доводов, размещенных в СМИ по факту обнаружения несанкционированной свалки на Смышляевском шоссе. Ранее сообщалось, что свалку стройматериалов и мёртвых туш животных обнаружили местные жители недалеко от берега реки Орловка.

Как сообщили в прокуратуре, ранее обращений по данному факту зарегистрировано не было. Помимо специалистов «ЭкоСтройРесурс» к проведению проверки будут привлечены специалисты Росприроднадзора.

В настоящее время проверка информации о незаконной свалке продолжается. По итогам проведенных мероприятий прокуратурой будет решен вопрос о принятии мер реагирования, а также будет дана оценка действиям ответственных лиц.