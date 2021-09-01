В Самаре в ЖК «Гастелло» с балкона упал трехлетний мальчик

Ребенок выжил, но находится в коме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером, 1 сентября 2021 года, в Октябрьском районе Самары произошло ЧП – с балкона на улице Центральная, 25 выпал ребенок. Очевидцы сообщили журналисту «КП-Самара», что обнаружили трехлетнего малыша под окнами в жилом комплексе «Гастелло» на пересечении Санфировой и Центральной.

- Ребенок упал с балкона на втором этаже. По приезду скорой помощи, он был жив, - рассказали очевидцы трагедии.

Малыша 2017 года рождения госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы имени Середавина. Как сообщили журналисту «КП-Самара» собственные источники, знакомые с ситуацией, у ребенка перелом основания черепа и черепно-мозговая травма. Мальчик сейчас находится в коме, за его жизнь борются врачи.