В Самаре автобусы № 26, 66, 76, 48д и 215 возвращают на прежние маршруты по Пугачевскому тракту

Строительство моста должно завершиться в 2022 году

В Куйбышевском районе Самары продолжается строительство второй очереди Фрунзенского моста. Подрядчик работает на объекте с опережением графика почти на год. Уже со 2 сентября 2021 года автобусы, которые ранее следовали в объезд стройки, возвращаются на свои прежние маршруты.

- С завтрашнего дня вводится светофорный объект на пересечении Егорова и Пугачевского тракта. Автобусы № 26, 66, 76, 48д, 215 будут следовать по маршрутам, действовавшим до реконструкции Пугачевского тракта, то есть по улице Грозненской, Пугачевскому тракту и Калининградской, - сообщили в департаменте транспорта Самары.

Изменения в движении транспорта коснулись только остановочных пунктов. Как сообщили чиновники, автобусы будут осуществлять высадку и посадку пассажиров на новой оборудованной остановке на улице Калининградской между домами № 50 и 52.