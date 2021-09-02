В Самаре из-за чемпионата по триатлону 4 сентября 2021 года изменится расписание речной переправы

В субботу на переправе будет действовать временное расписание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 4 сентября 2021 года, в Самаре состоится Чемпионат и первенство по триатлону. Помимо ограничений движения и изменения схем движения транспорта в центре города, временно будет скорректировано движение пассажирских судов по Волге.

Изменения произойдут в расписании судов, следующих по маршруту «Осипенко – Гаврилова Поляна – Осипенко», а также изменится расписание грузовой переправы в Рождествено.

Как сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии, в субботу 4 сентября 2021 года отправление пассажирских судов от пристани Поляна им. Фрунзе будет происходить в 8:45, 12:15, 14:30, 18:20, через 15 минут судно подойдет к пляжу Поляны Фрунзе. На Гаврилову поляну суда будут пребывать в 9:50, 13:20, 15:35, 19:25. Через 5 минут после прибытия, теплоходы пойдут в обратном направлении в сторону пристани Поляны Фрунзе. Стоит отметить, что в этот день с пристани Самара и Осипенко суда на Гаврилову Поляну будут отправляться только дважды в день. Из Самары в 07:45, а с пристани Осипенко в 17:30.

Кроме того, изменится расписание на грузовой переправе в Рождествено. С Октябрьского спуска переправа будет осуществляться в 8:30, 11:30, 14:30 и в 18:00, а из Рождествено в 6:30, 10:00, 13:00 и в 16:30.