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Общество2 сентября 2021 8:11

В Самаре вновь продлили ограничения для движения транспорта на улице Агибалова

Проезд на участке будет закрыт до 12 сентября 2021 года
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Возле стадиона "Локомотив перекладывают трубы

Возле стадиона "Локомотив перекладывают трубы

Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самаре уже второй раз переносят сроки открытия проезда по улице Агибалова. Там, с 12 августа 2021 года проводится перевооружение теплотрассы. Сейчас сроки сдачи объекта сдвинулись еще на 10 дней.

Ранее сообщалось, что проезд от Красноармейской до Рабочей откроют к 1 сентября, однако закончить работы не успели в установленный срок. Как сообщили в городском дептрансе, сроки ввода объекта в эксплуатацию перенесены на 12 сентября 2021 года.

Напомним, из-за работ по перекладке труб на Агибалова, общественный транспорт курсирует по измененной схеме. Так, троллейбусы № 4, 12, 15, 17 и 20 следуют по укороченным маршрутам, троллейбусы № 6 и 16 ходят по Агибалова, Ульяновской, Самарской и Некрасовской. Автобусы № 1, 4, 5д, 13, 22, 67, 99, 168, 172, 205 и 295 в направлении вокзала следуют по Агибалова, Вилоновской, Арцыбушевской, Красноармейской и Агибалова. Также в объезд ходят автобусы № 50 и № 266.