Возле стадиона "Локомотив перекладывают трубы

В Самаре продолжаются активные работы по перекладке теплотрасс. Кроме этого, идут дорожные работы. В итоге движение по многим улицам города закрыто. Рассказываем, какие улицы перекрыты в Самаре 2 и 3 сентября 2021 года и где не удастся проехать.

Улица Фрунзе: участок напротив театра драмы, сразу за бункером Сталина.

Улица Агибалова: ограничено движение от Красноармейской до ул. Рабочей. Из-за этого троллейбусы ходят до Губернского рынка. №6 и №16 пустили в объезд через Самарскую и Некрасова. Также в объезд участка пустили автобусы.

Улица Гаражная: закрыто движение от Авроры до 3-его проезда.

Улица Карбышева: участок рядом с Антонова-Овсеенко, рядом с техникумом.

Улица Нагорная: пересечение с Александра Матросова.

Улица Ново-Садовая: пересечение с Советской Армией. Движение организовано по дублерам.