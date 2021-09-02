Аргентинский художник Cobre начал работать над созданием портрета мальчика-космонавта в Самаре

Аргентинский художник уже приступил к работе. Фото: instagram.com/cobreart

В Самаре полным ходом проходит фестиваль уличного искусства Samara Ground Art Festival. В регион со всего мира съезжаются известные художники, чтобы воплотить свои проекты на улицах города. В фестивале принял участие также знаменитый уличный художник из Аргентины, который прославился портретом Греты Тунберг в Сан-Франциско.

Андрес Иглесиас, который работает под псевдонимом Cobre, уже прибыл в Самару и начал работать над своим проектом на улице Галактионовская, 2. Художник начал создавать 50-метровый портрет мальчика-космонавта, который будет выполнен в серых тонах.

Выбор образа не случаен, так как в этом году отмечается 60-летие со дня первого полета человека в космос, а Самара является космической столицей России.