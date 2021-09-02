Перспективы ПГУТИ со студентами и преподавателями обсудил министр цифрового развития РФ

В Самарской области с визитом в эти минуты находится министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. С утра он уже обсудил с преподавателями и студентами Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики дальнейшее развитие вуза, отмечающего через несколько дней 65-летие. Именно в ПГУТИ сегодня реализуется программа "Кадры для цифровой экономики", а молодые ученые и конструкторы университета постоянно оказываются в числе обладателей губернаторских грантов.

В прошлом году вузу благодаря активной позиции губернатора Дмитрия Азарова и депутата Госдумы Александра Хинштейна удалось отстоять самостоятельность, когда его намеревались объединить с московским университетом. Эта идея не пришлась по душе сотрудникам и учащимся и они обратились к главе региона. Сейчас вуз демонстрирует, что все пошло на пользу - в копилке преподавателей, студентов, аспирантов множество наград и достижений, развивается и инфраструктура: в скором времени рядом со стадионом должен появиться бассейн для студентов.

Напомним, что сегодня формированию и развитию цифровой среды в регионе уделяется огромное внимание. К скоростным сетям подключают школы, ФАПы, университеты, для этого нужны кадры. Как отметил Дмитрий Азаров в своем ежегодном Послании, цифровая трансформация всех сфер жизни общества – это общенациональный приоритет развития России, и Самарский регион здесь один из лидеров. В этом году в губернии стоит задача обеспечить не менее 78% домохозяйств скоростным интернетом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выпускники ПГУТИ уверенно смотрят в будущее

Ведущие компании-разработчики высоко ценят компетенции выпускников Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (подробности)