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Общество2 сентября 2021 12:02

В Самаре в субботу 4 сентября 2021 года в небе на городом состоится невероятное шоу светящихся дронов

Феерическое шоу можно будет увидеть на расстоянии более пяти километров
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Такое представление лучше смотреть с колеса обозрения. Фото: МАУ "Парки Самары"

Такое представление лучше смотреть с колеса обозрения. Фото: МАУ "Парки Самары"

В субботу, 4 сентября 2021 года, вечером нал стадионом парка Юрия Гагарина состоится невероятное шоу светящихся дронов. Представление начнется в 20:00 и закончится ближе к 23 часам.

- Дроны будут выстраиваться в различные фигуры и образы. Представление включает в себя три полета по 10 минут каждый. Один из воздушных танцев посвящён непростой борьбе с распространением COVID-19, - сообщили в МАУ «Парки Самары».

Мероприятие приурочено к празднованию Дня города в Самаре. На время проведения полетов вход будет закрыт. Посмотреть на феерическое зрелище можно будет совершенно бесплатно, дронов будет видно на расстоянии более пяти километров.