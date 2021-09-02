Полмиллиона заплатят власти Тольятти за информацию о поджигателях леса

К тушению леса привлекают вертолеты

Власти Тольятти объявили награду в 500 тысяч рублей за информацию, которая позволит выявить и изобличить поджигателей леса в автограде. Накануне произошла череда пожаров - причем лес вспыхивал в разных местах. Причиной этого назвали поджоги. Мэр Тольятти Николай Ренц сообщил о семи или восьми очагах возгорания. Вечером кто-то поджег лес уже в районе Жигулевска, на территории Самарской луки. Глава Тольятти назвал то, что происходит, объявлением войны тольяттинскому лесу.

- Такого количества возгораний никогда не было, это беспрецедентная ситуация. Всю последнюю недели мы фиксировали по четыре-пять возгораний в сутки. Вчера их было уже восемь. При этом возгорания возникают явно в тех местах, где нет ни дороги, ни тропинки – в местах, куда надо скрытно войти, организовать поджог и быстро удалиться, - отметил Николай Ренц.

В городе с 25 августа объявлена ЧС. Систематические поджоги подвергают опасности жителей города. Для тушения отвлекают большое количество спасателей и пожарных, которые просто могут не успеть помочь другим пострадавшим от огня. Кроме того, власти вынуждены отправлять в Тольятти авиацию и расчеты из других городов.

Николай Ренц высказал опасение, что все происходящее связано с предстоящими выборами в госдуму и губдуму, и политические силы хотят вызвать у людей как можно больше негативных эмоций. И призвал всех, кто знает что-то о поджигателях, сообщить об этом полиции. Также на заседании, которое прошло в мэрии в четверг, договорились о постоянном патрулировании леса силами конной полиции и ДНД, на помощь могут прийти и представители крупных предприятий города.