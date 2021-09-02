В Тольятти опять полыхает лес

Жителей Самарской области снова напугали лесные пожары в Тольятти 1 сентября 2021 года. Причину их уже назвал глава города: Николай Ренц заявил, что это были поджоги и кто-то объявил войну тольяттинскому лесу. Пожарные боролись с огнем целый день. По данным ГУ МЧС РФ по Самарской области, к тушению привлекли 66 человек и 14 единиц пожарной техники и вертолет МИ-8 со сливным устройством. Площадь пожаров в МЧС пока не уточнили. Для работ привлекались расчеты из Самары, Чапаевска и Сызрани. Горожане жаловались, что в городе невозможно дышать.

Очевидцы делятся фото поджога. Фото: Андрей Кайгородов

При этом поджоги продолжались весь день. Горожане рассказали, что выжечь будто бы пытались определенный участок. Пользователь твиттера Виталий Коробов опубликовал схему, на которой видно, как располагались очаги возгорания.

- Всё-таки решили дожечь наш лес :( Причём определённый кусок, судя по очагам и направлению ветра. И чётко по средам поджигают, гады, - написал он.

Рисунок: https://twitter.com/vkorobov/status/1433041674339500042?s=19 Фото: СОЦСЕТИ

Жители уже начали предполагать, что неизвестные поджигатели просто освобождают место для новой дороги между районами, на которые поделена автомобильная столица.

В течение дня с огнем удавалось справиться, хотя в определенный момент была вероятность того, что пожар перейдет в верховой. Это произошло из-за того, что лес подожгли в нескольких местах, при этом дул сильный ветер, унося огонь на лес все дальше.

- Я свидетель одного из возгораний. 14 кв. недалеко от дома лесника. Горит трава и валежник. Примерно 300-350 квадратных метров. До приезда пожарных как мог сбивал мелкий огонь. Возгорание глубоко. Рядом ни тропинок, ни дорог. Поехал на тренировку на велосипеде, а пришлось тушить пожар. Это возгорание пожарным удалось потушить, - рассказал горожанин в паблике Тольятти.

Пожар на горе в Жигулевске

Уже вечером с огнем практически удалось справиться, но поступило сообщение о пожаре около Жигулевска. Он начался на горе за микрорайоном В-3. Получается, что огонь добрался уже до Самарской луки. При этом местные жители говорят, что в лесу видели бегающих людей с фонариками, так что версия о поджоге, к сожалению, не исключена.

Николай Ренц назвал все происходящее настоящей террористической атакой на лес.

- Я считаю, что какая-то группа никчемных людей нашему городу объявила войну. И мы эту войну принимаем. Мы обязательно найдем того, кто это делает, - отметил глава города.

В свою очередь жители предложили ввести закон о запрете строительства чего бы то ни было на территории, где сгорел лес.

Накануне в Тольятти сообщили о том, что поймали одного из поджигателей, кто был виноват в пожарах в конце августа. Также серьезный пожар произошел в Борском районе: здесь сгорели более 5000 гектаров, огонь прошел около 700 гектаров Бузулукского бора.

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