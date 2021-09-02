Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье2 сентября 2021 16:04

В Самаре плюс 194: где и как болеют коронавирусом в Самарской области

Среди заразившихся 22 новых смертельных случаев
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Самаре за сутки почти 200 новых заразившихся коронавирусом

В Самаре за сутки почти 200 новых заразившихся коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в четверг, 2 сентября, выявили 447 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Больше всего заразившихся вновь в областной столице, где 194 заболевших. Далее в списке Тольятти, где 70 новых случаев, и Новокуйбышевск, где 22.

За сутки в регионе 22 новых смертельных случая среди заразившихся. Умерли 17 женщин в возрасте от 54-х до 86-ти лет, а также пять мужчин, которым было от 58-ми лет до 91 года.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 91 088 человек, из них выздоровели 78 289, умерли - 3 272.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самарский врач Николай Ренц рекомендовал выдержать месяц между прививками от гриппа и коронавируса

В Самарской области началась масштабная прививочная кампания от гриппа (подробнее)