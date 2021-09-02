В Самаре за сутки почти 200 новых заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в четверг, 2 сентября, выявили 447 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Больше всего заразившихся вновь в областной столице, где 194 заболевших. Далее в списке Тольятти, где 70 новых случаев, и Новокуйбышевск, где 22.

За сутки в регионе 22 новых смертельных случая среди заразившихся. Умерли 17 женщин в возрасте от 54-х до 86-ти лет, а также пять мужчин, которым было от 58-ми лет до 91 года.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 91 088 человек, из них выздоровели 78 289, умерли - 3 272.

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