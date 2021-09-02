Самарский врач Николай Ренц рекомендовал выдержать месяц между прививками от гриппа и коронавируса

Самарцев призывают к вакцинации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 31 августа 2021 года в Самарской области стартовала масштабная прививочная кампания против гриппа. В настоящее время в регион уже поступило более 550 тысяч вакцин «Ультрик Квадри», которые были распределены по медицинским учреждениям. Самарский врач Николай Ренц предупредил, что между вакцинациями от гриппа и коронавируса необходимо выдержать месячный интервал.

Об интервале между прививками говорил также министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Он рассказал, что между вакцинациями от разных заболеваний должно пройти не менее месяца.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Самарской области идет полным ходом уже несколько месяцев. Для создания коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% населения. В то время как прививку от гриппа планируют поставить большему количеству жителей Самарской области. Стоит отметить, что прошлогодняя вакцинация от гриппа показала свою эффективность, и в этом году среди местных жителей не было зафиксировано ни одного случая заболевания.

С наступлением осени приближается сезон эпидемий простудных заболеваний. Николай Ренц призвал самарцев не затягивать с посещением прививочного кабинета, а для более эффективной защиты своего организма сделать обе прививки – и от коронавируса, и через месяц от гриппа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Грипп или Covid-19? Самарцам рассказали, от чего прививаться в первую очередь

Специалисты рекомендуют защитить организм и вакцинироваться. Однако есть нюансы (подробности)