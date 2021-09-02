Самарское правосудие ставит под сомнение подлинность справки о том, что самарский пилот был недалеко от Чернобыльской АЭС

Промышленный районный суд Самары дело Анатолия Шульпина рассматривает уже в третий раз Фото: Александра БУДАЕВА

В Самаре продолжается громкий судебный процесс о «лжечернобыльце» Анатолии Шульпине. Точнее, это следствие и прокуратура считают, что никакой он не ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС и в тех местах не бывал.

Бывший летчик в ответ рассказывает – каково это было лететь под шум дозиметров, показания которых буквально зашкаливало от радиации.

В доказательство своих слов мужчина предъявляет справку от Главного архива министерства обороны Украины, где четко прописано: в такое-то время в таком-то месте Шульпин действительно был.

Аргумент более, чем весомый, и чтобы поставить его под сомнение, гособвинение пошло привычным путем – заподозрило Шульпина в фальсификации.

Как рассказали корреспонденту «КП-Самара» участники процесса, на прошлом заседании гособвинитель заявил ходатайство о назначении и проведении технико-криминалистической экспертизы той самой архивной справки из Главного архива министерства обороны Украины, плюс справки-перевода ее с украинского языка на русский. Прокурор просил доверить эту экспертизу сотрудникам УФСБ России по Самарской области.

Сторона защиты возражала, потому что уголовное дело изначально было возбуждено по материалам ФСБ, а потому было бы как минимум странно доверять им столь важное исследование.

Суд согласился, что проводить его нужно в независимой организации и поручил проведение экспертизы Самарской лаборатории судебной экспертизы. Как быстро ее удастся провести, пока не ясно.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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