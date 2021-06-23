А лучевую болезнь ему просто написали: с самарского летчика взыскивают деньги за ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС

У него есть справка о том, что он был в зоне отчуждения, но и этого силовикам кажется мало Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Анатолий Шульпин в Промышленный районный суд Самары ходит регулярно: уже четвертый год его пытаются осудить за мошенничество при получении соцвыплат. Пенсионера дважды оправдывали, но приговоры раз за разом отменяли, чтобы все начать сначала – мол, в следующий раз точно «повезет».

Вопросов не задавали

На заводе «Авиакор» в далекие 80-е Шульпин работал командиром самолета Ан-2 и вторым пилотом Ан-26. Предприятие оборонное, лишних вопросов задавать не принято. Увидели в задании на полет «Борисполь, Жуляны, Святошин» или любой другой украинский аэродром - собрались и полетели. Даже если на дворе 1986 год, и только-только стало известно, о том, что на Чернобыльской АЭС произошла авария.

- Все было засекречено, но, конечно, мы догадывались, что произошло. И слышали, как пищали бортовые дозиметры, их просто «зашкаливало» от уровня радиации там, где мы летали, - вспоминает Анатолий Шульпин. –Нам складывали какие-то ящики для Чернобыля, о дополнительных мерах защиты никто и не думал. Кто же знал, чем все это обернется?

Через пару лет после аварии у Шульпина начались проблемы со здоровьем – то головные боли, то «скачки» давления. К 1996 году болезни обострились до такой степени, что с завода пришлось уволиться – к тому моменту медицинские карты молодого мужчины уже представляли собой два толстенных тома. Еще через год он лег в больницу на масштабное обследование, которое продолжалось не одну неделю. В итоге ему поставили диагноз – лучевая болезнь и дали вторую группу инвалидности пожизненно. Позже он пережил инфаркт, операцию на лимфоузлах, дважды лежал в онкологическом центре.

Проблемы со здоровьем у летчика начались буквально через год-два после аварии на Чернобыльской АЭС Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Ввел в заблуждение»

Через 30 лет после этого Шульпина обвинят в том, что он всех обманул ради привилегий, льгот и пособий – медиков, соцзащиту, специалистов пенсионного фонда. По версии следствия, он предоставил в Главное управление труда администрации Самарской области заведомо недостоверные сведения и подложные документы, в которых говорилось о том, что с мая по июль 1986 года он участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. На основании этих бумаг ему выдали удостоверение «ликвидатора» и назначили льготы, пособия и пенсию.

- Дело было не так. В 1996 году я уволился, а на следующий год завод централизовано подал документы в Главное управление труда на всех, кто летал в район ЧС, - объясняет Анатолий. – Мне позвонили из Главного управления труда, сказали взять паспорт и фотографию. Я приехал, мне дали образец заявления, я его написал, потом мое фото вклеили в удостоверение, отдали его мне и сказали идти в соцзащиту и пенсионный. Там, увидев удостоверение, как-то автоматически все сами оформили, все очень быстро и организовано прошло. Я никого не вводил в заблуждение, да и не мог этого сделать.

Следствие пришло к выводу, что набор документов, который изначально представили для оформления Шульпину статуса «ликвидатора», было недостаточно, а потому все те деньги, которые он получил с конца 90-х от государства, нужно вернуть. Вот только в общую сумму «посчитали» буквально каждую копейку, побывавшую на счете бывшего пилота, даже детские пособия. Что с этим делать, теперь не ясно – вероятно, ущерб придется пересчитать.

Анатолий Шульпин по судам ходит уже четвертый год подряд Фото: Александра БУДАЕВА

Справка справке рознь

В обстоятельствах этого дела Промышленный районный суд Самары разбирается уже в третий раз. Вот только живых свидетелей от процесса к процессу остается все меньше. Большая часть коллег, с которыми Анатолий Шульпин летал, к примеру, уже умерли. А установить, кто и как оформил ему документы в тот самый первый раз, и вовсе нереально.

- Если бы мне попал такое пакет документов, я бы вернул его обратно, - заявил на допросе в суде представитель министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области. – Да, формально все справки тут есть, но их содержимое – не то, что нужно. К примеру, нет подтверждений, что завод действительно направлял своих сотрудников в зону отчуждения, а та справка, что есть в деле, выдана заводом не в период времени с 1986 по 1990, как положено, а в 1997 году, это не то, что нужно.

Кто принес этот пакет документов, и кто дал им ход – следствием не установлено. Виноватым во всем считают Шульпина. Дошло даже до того, что свидетель предположил, что «лжеликвидаторам» (не обязательно Шульпину, есть же и другие) даже лучевую болезнь медики могли написать только на основании их удостоверений – мол, как иначе-то они могли связать все «болячки» с радиацией?

В Промышленном районном суде уже дважды выносили оправдательный приговор Шульпину, теперь здесь дело рассматривают в третий раз Фото: Александра БУДАЕВА

Борьба с системой

Анатолий Шульпин лишь задыхается от возмущения: ведь это он, а не свидетели-чиновники, садился на аэродроме Святошин, а потом вместе с военными сопровождал ценный груз из Куйбышева в зону ЧС. В 2019 году по его запросу из Украины прислали справку, которая подтвердила, что он был в зоне отчуждения, но и этого самарскому правосудию оказалось мало.

Лжечернобыльцами в Самарской области признали уже несколько десятков человек. Многие пенсионеры, даже если они уверены в своей невиновности, соглашаются на условный срок и отдают государство те деньги, которые когда-то получили в качестве соцвыплат – все для того, чтобы их просто оставили в покое.

За свое доброе имя продолжают бороться единицы. Шульпин – чуть ли не последний их тех, кто «держит оборону» против системы. Удастся ли ему победить в третий раз, покажет время.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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