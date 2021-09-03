В Самаре отменили соревнование по велоспорту 5 сентября 2021 года, из-за которого должны были перекрывать дороги

Соревнования должны были проходить на стадионе "Солидарность Арена" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В департаменте транспорта Самары сообщили об отмене соревнований по велоспорту 5 сентября 2021 года. Соревнования должны были состояться в районе стадиона «Солидарность Арена», там должны были перекрывать движение.

Напомним, 5 сентября 2021 года планировалось закрывать движение на улицах Арена 2018, Проезд №2, а также улицу Дальнюю. Однако в связи с отменой спортивного мероприятия, ограничения вводиться не будут.

Кроме того, на период проведения соревнований автобусы, курсирующие в данном районе, должны были ездить в объезд. Но так как соревнования были отменены, будет действовать привычная схема движения автобусов № 96, 205 и 295.