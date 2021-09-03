В Самаре остановку «Улица Энтузиастов» переименовали в «Самарский Дворец ветеранов»

Остановку назвали в честь важного учреждения рядом. Фото: http://www.dv-samara.ru/

Администрация городского округа Самара опубликовала постановление о внесении изменений в реестр муниципальных маршрутов. Согласно документу, одна из остановок общественного транспорта на улице Энтузиастов сменила свое название.

Теперь остановка «Улица Энтузиастов», которая находится на пересечении с Аэродромной, будет носить название «Самарский Дворец ветеранов». На данном пункте делают остановку автобусы № 70, 207, 217, 266, 295, а также трамваи № 3, 11, 23.

В документе не указана причина переименования остановочного пункта. Вероятно, новые названия остановочных пунктов в Самаре позволят жителям и гостям города лучше ориентироваться в пространстве.

Ранее сообщалось, что в Самаре остановку в районе КРЦ «Звезда» переименовали в «Самарский филиал Третьяковской галереи», на улице Тухачевского остановка теперь называется «Храм Всех Святых», а на улице Пятигорской – «Школа №40».