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Общество3 сентября 2021 9:56

С Самарской области с 3 сентября 2021 года изменится движение электропоездов Самара – Похвистнево

График движения изменили из-за капитального ремонта путей
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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В расписании произошли изменения из-за ремонта путей

В расписании произошли изменения из-за ремонта путей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 3 сентября 2021 года в Самарской области изменится график движения пригородных проездов на маршруте Самара – Похвистнево. Электрички будут курсировать по укороченному маршруту из-за капитального ремонта путей на перегоне Толкай – Подбельская.

- Пригородные поезда № 6503 и 6509 будут курсировать от станции Новоотрадная до Самары. Электропоезд № 6520 проследует до станции Новоотрадная, а № 6528 прибудет в пункт назначения на 20 минут позже, чем обычно, - сообщили в пресс-службе КбшЖД.

Напомним, в Самаре также изменилось расписание скоростного электропоезда «Ласточка». Теперь электричка будет курсировать до Жигулевска, а по выходным до Сызрани.