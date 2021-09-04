В Самарской области Волга приобрела необычный цвет воды

Волга приобрела необычный цвет. Фото - группа "Жигулевск | Новости"

В Самарской области Волга приобрела необычный цвет. Соответствующими фотографиями пользователи поделились в соцсетях, в группе "Жигулевск | Новости".

В комментариях пользователи соцсетей высказывают предположения, что это может быть. Пишут, что это, возможно, какие-то выбросы - солярка или бензин.

Также предполагают, что такой цвет воды появился из-за цветения водорослей. Все это может оказать негативное влияние на обитающую в реке рыбу.

Ранее в пресс-центре "КП-Самара" обсуждали проблемы загрязнения Волги и ситуацию с замором рыбы.