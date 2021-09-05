В Самаре смогут мгновенно определять места протечек с помощью специального центра мониторинга

Как будет работать центр мониторинга

В Самаре открылся Центр мониторинга качества поставляемых населению ресурсов. Независимый центр создан для того, чтобы повысить качество теплоснабжения и в режиме он-лайн следить за параметрами теплоносителя, а также потерями при обслуживании сетей. Сейчас его совершенствованием занимается ПАО "Т Плюс". Представители компании рассказали об особенностях работы новой структуры заместителю главы города Самара Владимиру Василенко.

- Этот центр – один из объектов и вариантов продвижения цифровой экономики субъекта, на что нацеливает и Губернатор Самарской области. Центр собирает, анализирует и передает информацию техническим службам. Это позволяет оперативно реагировать в случаях утечки, - отметил Владимир Василенко.

В частности новый центр позволит быстрее находить повреждение трубопровода и утечки, локацию определяют с точностью до метра, а это значит, что рабочим не придется рыть на больших территориях. Также представители ресурсной компании рассказали, что сегодня модернизация труб идет быстрыми темпами, все новые треплотрассы имеют элементы оперативного дистанционного контроля. Более того, все новые трубы укладывают в специальном теплоизоляционном слое - если трубу прорывает и вода попадает в пенополиуретановую пену, ее проводимость улучшается и приборы фиксируют снижение сопротивления изоляции. Поэтому в диспетчерскую приходит сигнал даже если возник просто конденсат. А ведь именно это становится частой причиной разрушения стальных труб из-за коррозии.

Всего в Самаре уже 60 участков теплотрасс оснащены системой дистанционного контроля.