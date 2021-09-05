Суд в Самаре оставил в силе штраф регоператору за начисления для клиник

В суде оставили в силе штраф для Экостройресурса

В Самаре суд Советского района оставил в силе постановление местных антимонопольщиков о наложении штрафа на должностных лиц регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. "Экостройресурс" согласно этому постановлению должен заплатить 15 тыс. рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. УФАС выяснил, что, рассчитывая стоимость ежемесячных услуг для нескольких клиник, регоператор использовал в качестве расчетных единиц число посетителей организаций за год, предшествующий оказанию услуги. По данным ведомства, это не соответствует требованиям в Правилах оказания коммунальных услуг.

- В рассматриваемом случае по результатам расчетов, произведенных ООО «ЭкоСтройРесурс», ежемесячная стоимость услуг по обращению с ТКО для двух медицинских клиник составила 29 908 руб/мес. и 134 586руб/мес соответственно, - сообщают в УФАС.

УФАС считает, что стоимость услуг в итоге завышена в 12 раз. Однако, в самой компании не согласны с этим решением и уверяют, что установленная стоимость соответствует закону и нормам расчета стоимости услуг по вывозу ТКО. Но пока в судах позицию регоператора не поддерживают.