Вакцинировать школьников в Самаре от коронавируса пока не собираются

В Самаре детей не будут заставлять вакцинироваться

В Самаре не собираются прививать детей от коронавируса. Об этом рассказал главный детский инфекционист региона Сергей Китайчик на пресс-конференции в "КП-Самара", посвященной прививочной кампании от гриппа. Он отметил, что сегодня разработанные существующие вакцины делают только жителям от 18 лет. Делать прививки детям будут только в том случае, если появятся рекомендации по использованию вакцин для граждан этого возраста. Но это не значит, что коронавирус не угрожает школьникам и детям младшего возраста.

- К сожалению, сейчас дети стали тяжелее переносить новую коронавирусную инфекцию. Болеют с осложнениями на бронхо-легочную систему, на кроветворную систему, многие больные находятся на аппаратном дыхании. Причем приносят вирус в семью взрослые, родители, бабушки, потом попадают в больничную палату всей семьей, - отметил Сергей Китайчик.

В то же время заместитель министра просвещения на дальневосточном форуме рассказал, что школьников, даже старше 18 лет, никто не будет принуждать к вакцинации. "Это дело каждого, добровольное", - подчеркнул Александр Бугаев.

А вот привить детей от гриппа действительно стоит. Дело в том, что грипп для детского здоровья еще опаснее, чем коронавирус, он также дает огромные осложнения на мозг, на центральную нервную систему.

- Делать прививку можно детям с шести месяцев – я строго рекомендую это сделать. И не заниматься самолечением в случае ухудшения состояния, а сразу обратиться к врачу, - отметил Сергей Китайчик.

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