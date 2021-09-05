МВД: Убийца педофила из Самарской области никогда не работал в полиции

Вячеслава Матросова (справа) подозревают в убийстве друга-педофила (слева) Фото: СОЦСЕТИ

В ГУ МВД по Самарской области опровергли информацию о причастности подозреваемого в убийстве педофила в прибрежном к силовым структурам. Ранее в СМИ была опубликована информация, что отец одной из пострадавших от действия педофила раньше работал в МВД.

- В одном из региональных СМИ была распространена информация, что «Отец жертвы педофила Вячеслав Матросов, который заставил обидчика дочери рыть себе могилу, является сотрудником МВД». Данная информация не соответствует действительности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, 2 сентября 2021 года в лесополосе рядом с поселком Прибрежный было обнаружено тело 32-летнего Олега Свиридова. Мужчину уличили в педофилии в отношении двух несовершеннолетних девочек, которые знали лично своего обидчика. Одной из пострадавших была дочь лучшего друга Вячеслава Матросова. Отец девочки нашел видеозаписи с насилием своей дочери в телефоне друга. Сейчас Матросова подозревают в убийстве обидчика своей дочери, сам Вячеслав утверждает, что он не лишал жизни Свиридова, а только избил его.