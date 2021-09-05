Новую школу около ЗИМа в Самаре построят в 2023 году

В Самаре к 2023 году построят еще одну школу в Октябрьском районе. Жители многочисленных новых застроенных территорий не раз жаловались на нехватку мест в классах. Губернатор Самарской области посвятил свое внимание решению этой проблемы. В итоге 1 сентября 2021 года открылась первая новая школа на Пятой просеке, она рассчитана на 850 мест. Также здесь же строят второй корпус этой школы - еще для 600 детей.

Инициативу губернатора Дмитрия Азарова и депутата Госдумы Александра Хинштейна о строительстве еще двух новых школ поддержал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. На встрече с жителями города депутат рассказал, что строительство новой школы уже запланировано и определена территория. Земельный участок уже выделили рядом с ЗИМом и новым музеем - филиалом Третьяковки.

Ввести школу в эксплуатацию планируют уже в 2023 году. Также новые школы строят в активно развивающихся новых районах. Например, современное учебное заведение открылось 1 сентября в "Новой Самаре".