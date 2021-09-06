В Самарской области в понедельник ожидается дождь

В Самаре будет холодно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в понедельник, 6 сентября, ожидается дождь. Такой прогноз дают в Приволжском УГМС.

Сейчас погоду в регионе формирует холодный атмосферный фронт, из-за чего наблюдаются дожди и сильный ветер. Ожидается, что осадки прекратятся в ближайшие дни, но при этом понизится температура, в ночное время местами по области опустившись ниже нуля.

В понедельник в регионе будет не более 17 градусов тепла, такая же температура ожидается и в ближайшие дни. Ночью похолодает до +5 градусов, местами возможно до -2 градусов.

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