Стоматологию в Тольятти, где погиб ребенок, минздрав в последний раз проверял в 2014 году

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Самарской области идет масштабная проверка после гибели 10-летней девочки 8 августа в частной стоматологии в Тольятти. Девочка не пережила наркоза. В региональном Следственном комитете по данному факту возбудили уголовное дело по ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

После публикации статьи об этом происшествии на сайте «КП-Самара» с редакцией связались знакомые еще одной жертвы – по их словам, 4 ноября 2017 года от действий врачей той же клиники погибла взрослая женщина, предположительно, причиной ее смерти стали осложнения после наркоза при проведении операции по имплантации зубов.

В региональном следственном комитете отказались от комментариев, так что доподлинно неизвестно, возбуждалось ли уголовное дело по событиям 2017 года и были ли врачи стоматологии виноваты в гибели пациентки.

В министерстве здравоохранения Самарской области рассказали: у данной частной стоматологии оформлена бессрочная лицензия на осуществление медицинской деятельности.

- Минздрав внеплановую проверку в этой клинике проводил в 2014 году на основании заявления о переоформлении лицензии, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в ведомстве. – Лицензионный же контроль частных клиник осуществляет Росздравнадзор.

Каких-либо комментариев о проверках, нарушениях в работе и соблюдении лицензионных требования сотрудниками частной стоматологии от Росздравнадзора на момент публикации получить не удалось.

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