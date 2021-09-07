На самарском рынке появились четырехкомнатные квартиры

Среди новых преимуществ - кладовые в каждом подъезде

Застройщик АО «СЗ «Кошелев-Проект Самара» получил разрешение на строительство ЖК «Видный 2». Это новый жилой комплекс «комфорт-класса», состоящий из 13 домов высотой 9 этажей.

Вдохновленные опытом предыдущих проектов, архитекторы и дизайнеры сохранили и усовершенствовали то, что так полюбили покупатели: комфортное благоустройство вокруг домов как для детей, так и для взрослых, яркие узнаваемые фасады, стильные и продуманные подъезды с лифтами от нулевого этажа, функциональные планировки и просторные панорамные лоджии. Среди новых преимуществ, которые анонсировал застройщик, кладовые в каждом подъезде. Наконец, можно использовать лоджию по назначению, а лыжи, коньки, велосипеды и соленья хранить в предназначенном для этого помещении на цокольном этаже. В каждом подъезде застройщик предусмотрел от 10 до 15 кладовых с уже подведенным электричеством.

Квартиры жилого комплекса «Видный 2» сдаются в трех вариантах отделки.

Еще один приятный бонус для жителей – колясочные. Входные группы и подъезды спроектированы таким образом, что жителю не придется поднимать коляску или велосипед по лестничным пролетам, даже до 1 этажа. Такой продуманный подход особенно оценят мамы с детьми.

ЖК «Видный 2» отличает разнообразие планировок для всех категорий покупателей. Для многодетных семей - четырехкомнатные и трехкомнатные квартиры, где у каждого члена семьи будет личное пространство. Для пар, которые только начинают семейную жизнь, есть отличные варианты двухкомнатных квартир. Молодым людям, приобретающим первое собственное жилье, предоставят широкий выбор функциональных однокомнатных квартир. Многие планировки предусматривают квадратные эргономичные кухни и лоджии с панорамным остеклением, на которых можно организовать зону отдыха, спортивный уголок или зимний сад.

Квартиры жилого комплекса «Видный 2» сдаются в трех вариантах отделки: «Предчистовая», «Чистовая Комфорт» и «Чистовая Люкс». Отделка входит в стоимость жилья, поэтому у новоселов есть возможность сэкономить не только на цене за квадратный метр жилплощади, но и на ремонте.

В отделах продаж уже можно ознакомиться с планировками, а также записаться на экскурсию в район. Звоните по номеру – 8 (846) 331-3000.