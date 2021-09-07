Девушка на «Хонде», которая врезалась в фуру в Самарской области, не имела водительских прав

В лобовом столкновении легковушки и фуры погибли три человека. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейские рассказали подробности страшной аварии в Кинельском районе, где погибли три человека. Как выяснилось, водитель легкового автомобиля, которая выехала на встречную полосу и врезалась в большегруз, не имела права управления транспортным средством.

ДТП произошло около десяти часов вечера, 6 сентября 2021 года, на 975 км трассы Кинель – Богатое. По данным полицейских, 34-летняя женщина на автомобиле «Хонда» выехала на полосу встречного движения, где допустила лобовое столкновение с большегрузным автомобилем «Вольво», под управлением 61-летнего водителя. В результате аварии погибли три человека, которые находились в легковом автомобиле.

Сотрудники ГУ МВД по Самарской области установили личности погибших. Среди них, 34-летняя женщина, которая находилась за рулем, 43-летний пассажир, которому принадлежал автомобиль и еще один неустановленный пассажир. Все погибшие были жителями Кинельского района.

В настоящее время полицейские продолжают выяснять подробности жуткой аварии. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.