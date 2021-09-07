В Самарской области не рекомендовали проводить культурные мероприятия с участием более 1000 человек

Ситуация с коронавирусом остается напряженной Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре состоялось очередное совещание оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор сообщил, что эпидемиологическая ситуация остается напряженной, поэтому сейчас не стоит проводить массовые культурные и спортивные мероприятия.

Специалисты рекомендовали воздержаться от проведения мероприятий в Самарской области, где численность составит более тысячи человек. На разрешенных праздниках необходимо обязательно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Таким образом, проведение Дня города 2021 в Самаре оказалось под угрозой. Ране сообщалось, что на День города в этом году пройдет фестиваль джазовой музыки и автопробег ретро автомобилей. Однако полной программы праздника еще не было опубликовано. Кроме того, в администрации Самары сообщили, что во второе воскресенье сентября, в честь традиционного праздника, в четырех локациях города прогремят салюты.