Что известно о том, как пройдет День города в Самаре 2021

Джазовый фестиваль в День города проходил и в прошлом году Фото: Архив "КП"

Отмечать День города в Самаре в 2021 году будут во вторые выходные сентября, и почти за месяц до праздника стали известны некоторые подробности его программы. Например, что к дате будет приурочен фестиваль «Самара Open Jazz». И для города это не новинка - в прошлом году он тоже проходил, несмотря на ограничения.

«Самара Open Jazz 2020» состоялся в амфитеатре на склоне площади Славы. За четыре часа концертной программы там выступили Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, Guru Groove Foundation, LRK трио, певица Алла Рид, джаз-квартет Григория Файна и другие артисты. Но также в 2020-м кроме джазового вечера в рамках Дня города прошли фестиваль классической музыки имени Дмитрия Шостаковича и концерт участников проекта «Культурное сердце России».

Скорее всего программа праздника и теперь будет похожей. Тем более, что «Культурное сердце России» в этом году бьется активно, хотя и проводит значительную часть мероприятий онлайн. Также известно, что фестиваль «Шостакович XX век» начинается в 2021-м как раз 11 сентября. Вот только выйдет ли он на сцены под открытым небом — большой вопрос. В начале августа министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш говорила о том, что от этого сценария пришлось отказаться.

О праздновании Дня города в Самаре 2021 известно и то, что фейерверки в воскресенье, 12 сентября, будут организованы на четырех площадках. Два из них отгрохочут в районе набережной, и еще по одному — в парке 50-летия Октября на Металлурге и в Красноглинском районе. Самый крупный, на Волге, будет длиться не менее 10 минут, остальные - не менее шести.

Главная интрига, впрочем, заключается в том, как именно горожанам удастся посмотреть салют. За полтора года ограничений, связанных с пандемией, власти перепробовали разные способы проводить фейерверки. В одних случаях зрителей пускали поближе к салюту только в маске и перчатках, в других — целенаправленно не приглашали людей, чтобы не создавать толп. Скорее всего, условия посещения салюта на День города Самары 2021 будут зависеть от эпидемиологической обстановки накануне праздника.

А еще 12 сентября в городе появится новая достопримечательность, одна из немногих в Куйбышевском районе. Этнокультурный комплекс «Дом дружбы народов» откроется в Волгаре. Там разместятся 20 национальных подворий, где можно будет познакомиться с культурой этноса и попробовать национальные блюда.

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Об этом сообщает Общественная палата Самарской области (подробности)