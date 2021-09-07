В Самаре могут отменить День города в 2021 году из-за эпидемиологической обстановки

День города в Самаре собирает большое количество участников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проведения Дня города в Самаре в этом году оказалось под угрозой срыва. Об этом стало понятно из еженедельного отчета по эпидемиологической обстановке регионального Роспотребнадзора. Специалисты не рекомендуют проводить массовые мероприятия из-за сложной ситуации с коронавирусом.

На оперативном штабе, который состоялся 6 сентября 2021 года, чиновники отметили, что ситуация с коронавирусом в Самарской области остается напряженной. В связи с этим, Роспотребнадзор не рекомендовал проводить массовые мероприятия численностью свыше 1000 человек. На разрешенных мероприятиях следует неукоснительно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Традиционно День города в Самаре отмечается во второе воскресенье сентября. В этом году еще не публиковали программу массового мероприятия, однако стало известно, что в городе состоится автопробег, фестиваль джаза и праздничные салюты в нескольких локациях. Ежегодно мероприятие собирает большое количество участников из Самары и ближайших городов региона. В связи с заявлением Роспотребнадзора об ограничении количества зрителей, День города оказался под угрозой отмены.