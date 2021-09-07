В Самаре 7 сентября 2021 года в некоторых районах выпал град

В социальных сетях появились фотографии сентябрьского града в Самаре Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре, вопреки прогнозу синоптиков, днем 7 сентября 2021 года, выпал град. В утреннем прогнозе от Приволжского УГМС, никаких осадков не предвиделось, поэтому жители города были сильно удивлены таким аномалиям погоды.

Град прошел не везде, а только полосой в некоторых районах города Фото: СОЦСЕТИ

Как сообщили жители Самары, град выпал в районе Постникова оврага, ТЦ «Космопорт» и в Управленческом. В комментариях под фотографиями в социальных сетях, горожане начали активно обсуждать, где град прошел, а где все утро светило солнце. Так, в Кировском районе прошел только ливень, который длился буквально пару минут, а в районе ипподрома и вовсе не было даже намека на дождь.

Жители Самары были удивлены такой природной аномалии Фото: СОЦСЕТИ

Стоит отметить, что ранее синоптики обещали небольшой дождь местами по области только завтра, 8 сентября. Сегодня в ночь температура понизится до -2 градусов. Однако жители северных районов Самарской области уже стали свидетелями заморозков на почве сегодня утром.