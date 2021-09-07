Владельцам Центрального автовокзала в Самаре запретили продавать автобусы. И вот почему

Владельцы Центрального автовокзала могут быть признаны банкротами
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Владельцам Центрального автовокзала в Самаре запретили продавать автобусы. Такое решение по заявлению Федеральной налоговой службы принял Арбитражный суд Самарской области.
Сейчас в суде рассматривается дело о банкротстве ООО «Евразийская корпорация автовокзалов», которая занимается автобусными перевозками в Самарской области, и в том числе является владельцем Центрального автовокзала в Самаре. С иском о признании компании банкротом в суд в конце июля обратилась Межрайонная ИФНС №21 по Самарской области, сейчас владельцы компании должны кредиторам более 10,7 миллионов рублей.
- Заявитель обратился с заявлением о принятии обеспечительных мер, - говорится в документах на сайте арбитража. - Налоговая просит запретить ГИБДД регистрировать сделки по продаже принадлежащих корпорации автобусов.
Опубликован и конкретный список автобусов, которые запретили продавать. Это четыре автобуса марки HYUNDAI UNIVERSE. Суд оценил их стоимость в 12 миллионов рублей.
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