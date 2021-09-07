Дом, в котором продается самая "высокая" квартира Самары, еще строится Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Самая «высокая» квартира Самары продается на 31 этаже. Об этом говорится в рейтинге, опубликованном Аналитическим центром ЦИАН.

Результаты мониторинга, проведенного специалистами ЦИАН, выявили, что жилье выше 30-го этажа можно купить только в десяти российских регионах . В их число вошла и Самара. Наш город занял в рейтинге 8-9 место, разделив его с Пермью. Самой «высокой» квартирой Самары оказалась жилплощадь в ЖК «Космолет» - здесь можно приобрести квартиру на 31 этаже 32-этажного дома.

За «двушку» общей площадью в 62 квадратных метра продавец хочет 3,5 миллиона рублей. Сейчас квартира еще строится, сдать дом обещают еще нескоро - в первом квартале 2023 года.

Первую строчку рейтинга заняла Московская область - ЖК Art в Красногорске - здесь можно купить квартиру на 42 этаже. На втором месте - квартира на 38 этаже «Грозный-Сити» в Чечне, на третьем - жилье на 37 этаже «Башни Исеть» в Екатеринбурге.

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