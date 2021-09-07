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Общество7 сентября 2021 18:51

В Самаре перекроют дорогу на Первомайской

Улицы перекрывают из-за ремонта теплотрасс
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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На Первомайской перекроют дорогу из-за ремонта теплотрасс

На Первомайской перекроют дорогу из-за ремонта теплотрасс

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре перекроют движение транспорта на улице Первомайской, сообщают в городской администрации.

Перекрытия в городе необходимы из-за ремонта теплотрасс. Ранее сообщалось, что в городе к отопительному сезону должны быть готовы до 10 сентября.

Движение закроют в среду, 8 сентября (с 5:00) на участке от дома №24 до дома №27 на Первомайской. Ограничения будут действовать до 11 сентября (6:00).

В мэрии призывают участников движения быть внимательными, заранее планировать свои маршруты и с пониманием относиться к перекрытиям.