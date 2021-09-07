В Самаре перекроют дорогу на Первомайской

На Первомайской перекроют дорогу из-за ремонта теплотрасс Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре перекроют движение транспорта на улице Первомайской, сообщают в городской администрации.

Перекрытия в городе необходимы из-за ремонта теплотрасс. Ранее сообщалось, что в городе к отопительному сезону должны быть готовы до 10 сентября.

Движение закроют в среду, 8 сентября (с 5:00) на участке от дома №24 до дома №27 на Первомайской. Ограничения будут действовать до 11 сентября (6:00).

В мэрии призывают участников движения быть внимательными, заранее планировать свои маршруты и с пониманием относиться к перекрытиям.