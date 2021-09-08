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Общество8 сентября 2021 8:11

В поселке Шмидта в Самаре построят пожарную часть

Средства для строительства выделят из областного бюджета
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В поселке Шмидта появится пожарная часть

В поселке Шмидта появится пожарная часть

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре построят пожарную часть в поселке Шмидта. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн во время встречи с жителями.

Вопрос о строительстве пожарной части в поселке поднимался неоднократно. Там много деревянных домов, происходят крупные пожары. Жители считают, что пожарная часть для оперативного реагирования должна быть прямо в поселке.

Как отметил во время встречи с жителями Хинштейн, принято решение о строительстве пожарной части в поселке, деньги для этого будут выделены из областного бюджета.