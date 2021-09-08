В Самарской области на главного санитарного врача подали в суд из-за вакцинации

В Самарской области некоторым гражданам нужно прививаться обязательно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на главного государственного санитарного врача подали в суд из-за обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан.

Ранее в регионе ввели обязательную вакцинацию для граждан из групп риска. Речь идет о работниках в сфере медицины, образования, социальной сферы и ряда других, чья деятельность предполагает частые социальные контакты.

Иск был подан в Октябрьский районный суд Самары, Архипова значится как административный ответчик.

По последним данным, в Самарской области с начала пандемии коронавирусом заразились 93 367 человек, ежедневно находят более 400 новых заразившихся.