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Здоровье8 сентября 2021 9:53

В Самарской области на главного санитарного врача подали в суд из-за вакцинации

В регионе введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области некоторым гражданам нужно прививаться обязательно

В Самарской области некоторым гражданам нужно прививаться обязательно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на главного государственного санитарного врача подали в суд из-за обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан.

Ранее в регионе ввели обязательную вакцинацию для граждан из групп риска. Речь идет о работниках в сфере медицины, образования, социальной сферы и ряда других, чья деятельность предполагает частые социальные контакты.

Иск был подан в Октябрьский районный суд Самары, Архипова значится как административный ответчик.

По последним данным, в Самарской области с начала пандемии коронавирусом заразились 93 367 человек, ежедневно находят более 400 новых заразившихся.