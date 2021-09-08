В СамГЭС призвали не беспокоиться о счётчиках

Ответственность за организацию учета электроэнергии перешла к гарантирующему поставщику и сетевым организациям. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Любой счетчик электроэнергии имеет определённый срок службы. По окончании этого срока счетчик необходимо заменить на новый, чтобы избежать его некорректной работы. С июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии перешла к гарантирующему поставщику и сетевым организациям. Это значит, что при подаче заявления на замену счетчика в многоквартирном доме гарантирующий поставщик заменит его в течение 6 месяцев. Сетевые организации осуществляют замену счетчиков в жилых домах частного сектора также в 6 месячный срок.

Но не нужно торопиться, работы проводятся поэтапно. Замена счетчика потребуется в следующих случаях:

- наличия механических сквозных повреждений корпуса;

- сломанного индикатора или дисплея;

- истечения срока межповерочного интервала;

- нарушения герметичности;

- разбитого смотрового окна.

Установка счетчиков производится в рамках инвестпрограммы АО «СамГЭС» на 2021-2023 гг. В этом году в многоквартирные дома планируется установить около 11 тыс. приборов учета. Все работы по монтажу и гарантийному обслуживанию установленных приборов учета для потребителей бесплатные.

Подрядчиком АО «СамГЭС» выступает компания ООО «ЭРА». При выполнении технических работ сотрудники ООО «ЭРА» взаимодействуют с управляющей компанией и жильцами многоквартирных домов. В обязательном порядке сотрудники ООО «ЭРА» при себе имеют доверенности и оснащены средствами индивидуальной защиты. Важно, что за потребителем остается прямая обязанность заботиться о сохранности установленного прибора учета.