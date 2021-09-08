Самарцев приглашают на фестиваль уличного кино

Фото: Администрация Самары

Онлайн-кинотеатр KION представляет Фестиваль уличного кино. Бесплатный показ короткометражных фильмов пройдет в Самаре 10, 11 и 12 сентября на Набережной Ладьи. В конкурсной программе этого года снялись Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник, Варвара Шмыкова и другие актеры российского кино.

Все фильмы фестиваля - это независимые картины российских авторов. В 2021 году Фестиваль проходит более чем в 1000 городов и населенных пунктов России. В конкурсную программу этого года вошли девять короткометражных фильмов. Традиционно победителя определят зрители: при помощи света фонариков они голосуют за лучший фильм. В октябре Фестиваль уличного кино завершит свой тур и объявит имя режиссера, получившего наибольшее число зрительских голосов по всей стране. Автор лучшей работы получит главный приз — грант в 1 500 000 рублей.

Гости Фестиваля не просто отдают свои голоса, но и могут повлиять на индустрию российского кинематографа, а также поддержать любимого автора короткометражки.

Для посещения Фестиваля необходима предварительная регистрация на сайте. Организаторы предупреждают, что с собой на кинопросмотр лучше взять пледы и теплый чай.

В этом году Фестиваль уличного кино представляет онлайн-кинотеатр KION, благодаря которому была сформирована основная конкурсная кинопрограмма из девяти лучших короткометражек сезона, а также дополнительная кинопрограмма из четырех сборников для показа в другие дни фестиваля. После завершения конкурса все фильмы программы Фестиваля можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре KION

Расписание показов в городах по всей России, а также полная программа Фестиваля уличного кино на сайте.