В Самаре – 192: подробности о новых заболевших коронавирусом в Самарской области на 8 сентября 2021 года

В Самаре смертность от коронавируса не снижается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб Самарской области раскрыл подробности о новых заболевших коронавирусом за минувшие сутки. По данным на 8 сентября 2021 года, в регионе коронавирус подтвердился у 465 человек.

Большинство заболевших было зарегистрировано в Самаре – 192, в Тольятти за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 83 местных жителей. В Новокуйбышевске 19 новых заболевших, а в Сызрани – 18.

Из числа новых инфицированных, 428 человек были обследованы с ранее поставленным диагнозом ОРВИ и внебольничная пневмония, а 37 человек не знали о болезни, пока не пришли на профосмотр.

За минувшие сутки скончались 24 пациента с коронавирусом. Среди них 13 мужчин в возрасте от 50 до 81 года, а также 11 женщин в возрасте от 57 до 93 лет. Все они имели сопутсвующие заболевания. Всего с начала пандемии в Самарской области зарегистрировано 3 408 летальных случаев.