В Самаре в 2021 году планируют начать строительство Северного шоссе в микрорайоне Крутые Ключи

В этом году будут искать подрядчика на строительство транспортной развязки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области сообщили о планах по строительству Северного шоссе. Речь идет о пятой очереди дороги, которая появится от улицы Мира до начала Северного шоссе.

Министр транспорта региона Иван Пивкин сообщил, что уже в этом году планируется найти подрядчика, который возведет развязку в Крутых Ключах. По плану минтранса, на данном участке хотят возвести транспортную развязку, протяженность которой составит более километра. Больше 700 метров будет четырехполосными, а тоннель будет проходить под железнодорожными путями. В тоннеле планируется сделать сужение на две полосы.

Напомним, для реализации проекта властям необходимо изъять земли, которые расположены на территории СДТ «Железнодорожник» и в поселке Красный Пахарь. По большей части это административные объекты.