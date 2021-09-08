Анна и Иван после развода никак не могут поделить детей. Фото: скрин видео

Следственный комитет РФ проверит информацию о похищении детей у жительницы Тольятти Анны Мучкаевой. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о похищении двоих сыновей жительницы Тольятти Анны Мучкановой ее бывшим мужем Иваном Кабановым после публикации истории в СМИ. Напомним, еще 5 марта 2021 года Иван забрал маленьких Богдана и Анатолия прямо от школьного крыльца и увез их в Новосибирск. С тех пор дети не ходят в школу, а их мать лишена возможности видеть сыновей, хотя по решению суда мальчики должны жить с ней.

Анна уже написала заявление в следком, и региональное ведомство проводит проверку. Сейчас в ситуацию вмешался СК РФ.

Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного комитета по Самарско области Марату Галиханову доложить о возможных нарушениях прав детей, которые были выявлены во время программы. Выполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

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