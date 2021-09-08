В Самаре в историческом центре на месте снесенных домов могут появиться скверы

Пустующие территории облагородят Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первый заместитель главы городского округа Самары Василий Василенко рассказал на передаче «Городская среда» в эфире радио «Комсомольская правда» о судьбе пустырей, оставшихся после сноса ветхих зданий.

В настоящее время в историческом центре Самары снесли несколько аварийных домов. Сейчас на месте бывших строений ничего нет. Владимир Василенко допустил возможность создания на освобожденных участках небольших скверов.

- На освобожденных участках в историческом центре должно быть только точечное благоустройство. В то время как те дома, которые подлежат реконструкции, облагораживаются и уходят вглубь двора, - отметил первый заместитель главы города.

Напомним, недавно на улице Садовой был снесен дом, который находится в «красной зоне». После сноса между соседними домами образовался пустырь. Владимир Василенко рассказал, что на таких точках дальнейшая застройка не планируется.

- Есть вероятность, что там благоустроят сквер, как, например сквер «Три вяза» на улице Куйбышева. Именно этим и отличается исторический центр – там, где сносят аварийное жилье, точечно эту территорию не застраивают, - сказал Василенко.

Стоит отметить, что в исторической части города запрещено строить дома свыше 17 метров, за исключением некоторых моментов, которые обговариваются непосредственно с властями города.

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Автор программы “Городская среда” на радио “Комсомольская правда” Антон Черепок - о том, чем руководствуются самарские чиновники (подробности)