В Самарской области ищут подозреваемого в убийстве

Разыскивается подозреваемый в убийстве. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области разыскивают подозреваемого в убийстве уроженца Сызрани.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемому выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ищут Сайфетдинова Камиля Рашидовича 1971 года рождения. На вид мужчине 40 лет, он среднего роста и худощавого телосложения, у него светлые волосы. Также среди примет указывается, что у него овальное лицо, прямой нос и выступающий подбородок.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят сообщить в дежурную часть отдела полиции в Сызрани по телефону 8 (8464) 98-46-02, или по телефону 112.