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Общество9 сентября 2021 10:19

80% учителей Самарской области уже привились от коронавируса

Об этом представители Роспотребнадзора рассказали в пресс-центре "КП-Самара"
Анастасия МЫШКИНА
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Подавляющее большинство учителей уже привились от коронавируса

Подавляющее большинство учителей уже привились от коронавируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Самарской области выполнили требование главного санитарного врача об обязательной вакцинации более 60% педагогического состава школ региона. Светлана Архипова еще в июле издала постановление об обязательной прививке от коронавируса для ряда категорий населения. В список вошли работники сферы услуг, медицины, соцработники, учителя. Был поставлен план - 60% работников должны пройти вакцинацию от COVID-19. Сегодня этих показателей удалось достичь.

- Поставленное перед руководством Самарской области и региональных школ требование о вакцинации более 60% педагогического состава выполнено. На данный момент уже привиты 80% всех сотрудников школ. Сегодня это особенно важно, потому что от новых штаммов коронавируса страдают и дети, при этом пока нет указаний по их вакцинации. Соответственно, защитить их можно, только предотвратив рост заболеваемости среди взрослых, - рассказала замначальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Самарской области Елена Конькова.

Она также отметила, что в этом учебном году продолжают действовать строгие требования к эпидемиологической безопасности в школах. Так, в классах должна постоянно проводить санэпидемобработка с помощью специальных дезинфицирующих составов, все сотрудники должны быть в масках. Требование не распространяется на ведущих урок учителей. Также за каждым классом будет закреплен свой кабинет, "перемешиваться" на переменах дети не будут.