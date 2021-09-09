Движение на Первомайской в Самаре перекрыли до 11 сентября

В Самаре перекрыта Первомайская Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самаре движение на улице Первомайской будет перекрыто до 11 сентября. Об этом сообщают в городской администрации.

В городе продолжается масштабный ремонт теплосетей, из-за чего перекрыты многие дороги. Сейчас перекрыли Первомайскую на участке от Ново-Садовой до Молодогвардейской, из-за чего на дорогах вокруг образуются пробки.

Пешеходы тоже испытывают неудобства, когда идут по перекопанной дороге вблизи от котлованов.

Ожидается, что ограничения на Первомайской будут действовать до 6 утра 11 сентября.