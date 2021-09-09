Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 сентября 2021 10:56

Движение на Первомайской в Самаре перекрыли до 11 сентября

В городе продолжается ремонт теплотрасс
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Самаре перекрыта Первомайская

В Самаре перекрыта Первомайская

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самаре движение на улице Первомайской будет перекрыто до 11 сентября. Об этом сообщают в городской администрации.

В городе продолжается масштабный ремонт теплосетей, из-за чего перекрыты многие дороги. Сейчас перекрыли Первомайскую на участке от Ново-Садовой до Молодогвардейской, из-за чего на дорогах вокруг образуются пробки.

Пешеходы тоже испытывают неудобства, когда идут по перекопанной дороге вблизи от котлованов.

Ожидается, что ограничения на Первомайской будут действовать до 6 утра 11 сентября.