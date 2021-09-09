Райффайзенбанк: россияне ищут работу в другом городе, чтобы больше зарабатывать, жить у моря и быть ближе к родным

Почти половина из них (43%) рассчитывали повысить свой доход, работая в другом городе. Каждый пятый (22%) хотел бы таким образом получить работу в желаемой компании, не представленной в его городе. А 7% хотели бы таким образом найти работу по специальности – по их мнению, в родном городе их профессия не востребована. Почти треть опрошенных хотели бы работать удаленно по личным причинам: 22% мечтают переехать поближе к морю, а 6% – жить рядом с родственниками.

«Удаленная работа открыла новые возможности как для соискателей, так и для компаний. Рынок труда лишился географических ограничений, а значит работодатели могут расширить поиск редких специалистов или брать на работу талантливых профессионалов из других регионов. Мы запустили полностью дистанционный наем с начала 2021 года и уже нашли более 200 таких сотрудников в различные направления банка», – отметила Ольга Полковникова, исполнительный директор, руководитель отдела по подбору персонала Райффайзенбанка.

Среди всех опрошенных, искавших работу с начала пандемии, подавляющее большинство (77%) делали это, чтобы повысить свой доход. Второй по полярности причиной стала потеря предыдущего места – ее назвали 16% респондентов. Остальные стремились таким образом найти более комфортное место работы. Так, 7% признались, что потеряли интерес к текущим задачам и отдалились от команды на удаленке. 6% респондентов не смогли адаптироваться к изменениям на рабочем месте, произошедшим из-за пандемии. Столько же решили уйти из-за того, что работодатель не заботился об эпидемиологической безопасности сотрудников и не организовал удаленную работу.

«Компании, которые игнорируют новые тенденции или не умеют выстраивать удаленную работу, рискуют потерять людей. В будущем будут выигрывать те работодатели, которые заботятся о комфорте своих сотрудников и делают ставку на профессиональное развитие менеджеров – ведь в новых условиях именно они становятся главными проводниками корпоративной культуры, а также ответственными за сохранение единства команд», – подчеркнула Ольга Полковникова.

Опрос проводился среди двух тысяч жителей крупных городов России. Более 70% опрошенных работают в найме, ещё 10% – самозанятые, либо владельцы бизнеса. Половина опрошенных имеют доход от 30 до 60 тысяч рублей, четверть – менее 30 тысяч, 15% получают от 60 до 90 тысяч рублей, и 7% – более 90 тысяч. За последние 18 месяцев новую работу искали 45% респондентов.